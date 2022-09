Feudenheim will in Top 3

Mannheim. Für die Damen des Feudenheimer HC startet die Zweite Feldhockey-Bundesliga Süd. Das Team von FHC-Trainer Christian Wittler tritt am Samstag (15.30 Uhr) auswärts beim TuS Obermenzing in München an, während am Sonntag (16 Uhr) die HG Nürnberg am Neckarplatt zu Gast ist. „Aufgrund unserer starken Rückrunde in der vergangenen Saison haben wir uns einen Platz unter den Top 3 zum Ziel gesetzt. Das ist ambitioniert, aber machbar“, erklärt Wittler. Mit Felicitas Knorre (Kreuzbandriss) und Semra Said (Studienaufenthalt in den USA) sind zwei Abgänge zu verkraften. „Hinzugekommen sind Greta Theobald (2. Damen Club Raffelberg) und Emma Förter, die nach ihrem Master aus den Niederlanden zurück ist“, berichtet der FHC-Coach. Auf Sophie Tiefenbacher (Studienaufenthalt in Kenia), Pauline Himmler und Emma Förter (beide Urlaub) wird Wittler erst mal nicht zurückgreifen können. and

