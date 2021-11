Feudenheim verlässt die Rote Zone

Neckarhausen. Im Kellerduell der Kreisklasse A1 zwischen dem FC Viktoria Neckarhausen und dem ASV Feudenheim fuhren die Gäste mit einem knappen 1:0 (0:0)-Erfolg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren und verließen den Relegationsplatz Richtung B-Liga. Der FC vergab dagegen die Chance, sich auf acht Punkte von den Plätzen in der roten Zone zu distanzieren.

„Für uns war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg“, betonte ASV-Trainer Volkan Erdinc, der aufgrund eines stark dezimierten ASV-Kaders selbst mit auf dem Platz stand. Das erlösende 1:0 erzielte Vito Pasculli (72.). Nach einem schönen Doppelpass durchs Zentrum kam der Ball nach außen und nach einer Flanke in den Strafraum stand Pasculli goldrichtig.

Feudenheims Deniz Ertas wird hier von Ron Moczygemba bedrängt. © Nix

„Es war uns egal, wie schön, oder wie gut wir Fußball spielen. Hauptsache wir gewinnen dieses Spiel – und das haben wir geschafft“, freute sich Erdinc. Trotz des knappen Ergebnisses sah der ASV-Coach sein Team als verdienten Sieger vom Platz gehen. „Wir hatten drei, vier hundertprozentige Chancen, aber auch die Viktoria hatte die Gelegenheit, ein Tor zu erzielen“, so Erdinc.

Gabriel Reiß coacht aus der Ferne

Neckarhausens Trainer Gabriel Reiß durfte aufgrund der 2G-Corona-Regel nicht an der Seitenlinie stehen und konnte sein Team aus der Ferne nur bedingt unterstützen. „Man hat beiden Teams angemerkt, dass sie unten drinstehen. Feudenheim hatte mehr Chancen und wir stehen mit der Niederlage nun da, wo wir anfangs der Saison nicht stehen wollten“, so Reiß. Durch die Niederlage geht bei der Viktoria ein unguter Trend weiter: Der Club kann gegen schlechter platzierte Mannschaften irgendwie nicht gewinnen. „Natürlich macht diese Niederlage was mit uns. Das verlorene Spiel zieht unsere Motivation weiter runter, aber wir versuchen alles, um da wieder rauszukommen“, so Reiß.

Die weiter steigende Inzidenz und die damit verbundene 2G-Regel hat nun auch den Amateursport im Fußball erreicht. „Wir haben kurz vor dem Spiel erfahren, dass selbst ein Spieler mit PCR-Test nicht spielen darf. Da fragt man sich schon, wie das sein kann, wenn im Profifußball weiterhin ungeimpfte Spieler auflaufen dürfen und die Stadien voll besetzt sind“, so Reiß. Auf die Frage ob die Saison unter diesen Bedingungen weitergeführt werden sollte, haben beide Trainer eine unterschiedliche Meinung. „Fußball ist ein Mannschaftssport. Da sollte jeder Spieler die Möglichkeit erhalten, spielen zu dürfen. Deshalb macht es für mich im Hinblick auf die steigende Inzidenz mehr Sinn , die Saison zu unterbrechen“, so Reiß.

Erdinc sieht es etwas anders: „Die Saison soll sportlich zu Ende gespielt werden. Das heißt für mich keine Absteiger, aber dafür ein Aufstieg. Man könnte etwa die Hinrunde, die ja für einige schon beendet ist, zur Wertung heranziehen.“