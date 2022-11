Fester Glaube an die Wende

Mannheim. Demnächst weht südamerikanisches Flair über dem Sportplatz des SSV Vogelstang. „Uns hat ein brasilianischer Spieler kontaktiert und sich jetzt uns auch angeschlossen. Er ist eine absolute Bereicherung“, sagt Karl Hornberger, Trainer des derzeitigen Tabellenfünfzehnten der Kreisklasse A II. Mit dem Samba-Fußballer sowie einem neuen Stürmer sollen beim SSV die Wende eingeleitet und die Abstiegsplätze möglichst bald hinter sich gelassen werden.

„Wir mussten die Mannschaft in dieser Saison von Spiel zu Spiel immer auf drei, vier Positionen umstellen und konnten nicht zweimal in Folge mit der gleichen Formation antreten“, hadert Hornberger. Das Team konnte sich nicht einspielen, die Automatismen entwickelten sich nicht oder nur teilweise, woraus die bisherige Flut von 44 Gegentoren resultiert. Nach Schlusslicht SV Laudenbach ist das in dieser Kategorie der schlechteste Wert der Liga. „Wir werden unser Hauptaugenmerk in den nächsten Wochen auf die Defensivarbeit legen“, will Hornberger Schwerpunkte setzen, um das Torverhältnis wieder ins Lot zu bringen. Denn eines ist klar: Tore erzielen können die SSV-Akteure. 27 erzielte Treffer bedeuten einen Schnitt von 2,3 Einschüssen pro Partie, Ferhat Cetiner führt gar die Torjägerliste aktuell mit 13 Treffern an.

Die neue Zuversicht und das – trotz dreier Niederlagen am Stück – dennoch strotzende Selbstvertrauen soll nun die SG Mannheim zu spüren bekommen. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und einen Punkt holen“, so Hornberger, der aber gleich nachschiebt: „Wenn mehr drin ist, nehmen wir das auch mit.“