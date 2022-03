Fehlstart in umstrittene Rückrunde

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Vogelstang/Käfertal sind mit einem 2:8 beim TTC Forchheim in die Rückrunde der Verbandsliga gestartet. Allerdings sind die Spielerinnen um Teamsprecherin Heike Czech nicht ganz einverstanden damit, dass der Badische Tischtennis-Verband entschieden hat, im Gegensatz zu anderen Verbänden auch die Rückrunde komplett auszutragen. „Für die Rückrunde gibt es ein Zeitfenster von ungefähr zehn Wochen, was einen regulären Spielablauf eigentlich unmöglich macht. Wir sind – wie viele andere Vereine – nicht glücklich über diese Entscheidung und hätten die Saison gerne nach den Nachholspielen der Vorrunde beendet“ betont Czech.

Die DJK-Teamsprecherin weist auf die Probleme bei der Hallenbelegung sowie auf Terminprobleme der Spielerinnen hin. „Viele haben in der sonst spielfreien Zeit Urlaub gebucht oder möchten unter den steigenden Corona-Zahlen nicht spielen. Das macht einen fairen Ablauf der Saison unmöglich. Schon die ersten Spieltage der Nachholspiele haben in allen Klassen gezeigt, dass Mannschaften abmelden, zu den Spielen in Unterzahl oder gar nicht antreten. Das führt automatisch zu Wettbewerbsverzerrungen.“

Das Mittelfeld als Ziel

Dass die Rückrunde komplett gespielt wird, findet nicht nur Zuspruch. © Nix

Die Mannheimerinnen ziehen die Runde jetzt aber durch. „Unser Ziel ist das Tabellenmittelfeld.“ Bei der Niederlage in Forchheim punkteten für die DJK Mannschaftsführerin Kerstin Sommer und Melanie Pahl. Momentan stehen die Mannheimerinnen mit 10:8 Punkten auf Platz fünf. Am Samstag, 18 Uhr, empfängt die DJK den Tabellenvorletzten TTC Langensteinbach. „Da hoffen wir, zwei Punkte mitnehmen zu können“, sagt Czech.

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang verloren ihr Heimspiel gegen Spitzenreiter TTG Kleinsteinbach/Singen mit 4:9. Notgedrungen spielten Marc Adler und Dirk Recktenwald im Spitzenpaarkreuz. Filipe Oliveira Neves und Alexander Meschnik, die eigentlich bei der DJK für vorne eingeplant sind, fallen bekanntermaßen aus.

Adler entschied sogar das Spitzeneinzel gegen die Kleinsteinbacher Nummer eins Kevin Valentin nach großem Kampf mit 3:2 für sich. Luis Miguel Oliveira Neves gewann in der Mitte zwei Spiele und Robert Hackmann gelang ebenfalls ein Sieg. Doch letztlich setzten sich die Akteure des Favoriten durch. Am Freitag, 20.15 Uhr, muss die DJK zum TTV Heidelberg und am Samstag, 19. März, steht dann um 18 Uhr für die Mannheimer die Heimpartie gegen den 1. TTC Ketsch an.

In der Verbandsklasse der Herren unterlag die DJK Käfertal/Vogelstang auswärts der TTG EC Oftersheim mit 0:9. Das Satzverhältnis von 27:6 für die Heimmannschaft sprach Bände. Die am vergangenen Wochenende spielfreie DJK St. Pius trifft am Samstag, 18.30 Uhr, zu Hause auf den ungeschlagenen Spitzenreiter TTV Mühlhausen.