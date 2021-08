FCK kassiert 0:4-Klatsche

Berlin. Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich schon nach drei Spieltagen der 3. Fußball-Liga wieder in der Krise. Nach einer indiskutablen Leistung und einer völlig verdienten 0:4 (0:2)-Niederlage am Sonntag bei Aufsteiger Viktoria Berlin ist der viermalige deutsche Meister mit nur einem Punkt aus drei Partien auf einen Aufstiegsplatz zurückgefallen.

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen stand kurz nach dem Abpfiff der Partie in Berlin noch unter dem Eindruck des schlechten Auftritts seiner Mannschaft. „Wir müssen uns bei den mitgereisten Fans für diese Leistung entschuldigen und uns alle mal hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, den wir gerade gehen“, kritisierte er. „Ich trage aber die Verantwortung für den ganzen Laden und der werde ich mich stellen.“

Sorge um Felix Götze

Vor 4221 Zuschauern, darunter mehr als 2000 FCK-Anhänger, lagen die Lautrer im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bereits nach drei Minuten im Rückstand, als Björn Jopek im Liegen den Ball ins Tor stocherte. In der Folge offenbarten die Pfälzer vor allem in der Rückwärtsbewegung eklatante Schwächen. Kurz vor der Pause vertändelte Felix Götze den Ball, Tolcay Cigerci nahm die Einladung dankend an und verwandelte zum 2:0-Halbzeitstand.

Nach Wiederbeginn drückte der FCK kurzzeitig auf den Anschlusstreffer, nach 52 Minuten waren die Bemühungen aber bereits Makulatur. Lucas Falcao traf zum 3:0, dem Erhan Yilmaz sechs Minuten vor dem Abpfiff noch das 4:0 folgen ließ. „ „So ein Auftritt hat sich in der Trainingswoche nicht abgezeichnet“, sagte Antwerpen

Überschattet wurde die Niederlage der Pfälzer von einer Kopfverletzung von Götze, der nach einem Zusammenprall (72.) benommen vom Platz getragen werden musste und mit einem Haarriss im Schädel in ein Berliner Krankenhaus gebracht wurde. dpa/red