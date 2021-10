FCK feiert Fritz Walter

Kaiserslautern. Das Heimspiel des Pfälzer Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (14 Uhr) wird ganz im Zeichen der Lauterer Fußballikone Fritz Walter (Bild) stehen. An diesem Tag (31. Oktober) wäre der 2002 gestorbene Walter 101 Jahre alt geworden. Zum 100. Geburtstag des Weltmeisters von 1954 im vergangenen Jahr musste ein Großteil der Festlichkeiten wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Wie der FCK am Mittwoch bekanntgab, werde ein Teil dessen nun beim Heimspiel gegen die Würzburger Kickers nachgeholt. Vor Anpfiff können Fans im FCK-Museum in der Osttribüne des Stadions eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Fritz Walter besichtigen. Die FCK-Profis werden zudem in einem Sondertrikot auflaufen.

Walter wurde 1920 in Kaiserslautern geboren und hielt dem FCK über 30 Jahre lang die Treue. Er gewann mit den Pfälzern zwei deutsche Meisterschaften (1951 und 1953). Der filigrane Spielmacher und Torschütze hat für die „Roten Teufel“ von 1945 bis 1959 in der Fußball-Oberliga Südwest 321 Ligaspiele absolviert und 273 Tore erzielt. In den Endrunden um die deutsche Fußballmeisterschaft hat er mit Kaiserslautern von 1942 bis 1958 insgesamt 47 Spiele bestritten und 24 Tore geschossen. Walter zählt zu den populärsten deutschen Sportlern aller Zeiten. dpa/red (Bild: dpa)