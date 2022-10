Favoritensiege bei der Franklin Meile

Mannheim. Bei optimalen äußeren Bedingungen gingen am Sonntag mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start des Franklin Meilenlaufs und erlebten die rasante Entwicklung auf den Konversionsflächen im Mannheimer Norden aus der Läuferperspektive.

Den Sechs-Meilen-Lauf über exakt zehn Kilometer gewann überraschend der Münsteraner Clemens Gaukesbrink vor dem Vorjahressieger Marius Mayfarth vom engelhorn sports team und dem Vorjahreszweiten Hugo-Augustin Kluckowski aus Düsseldorf. Der Sieger, in unserer Region weithin unbekannt, beginnt ein Medizinstudium an der Universität Mannheim und ist erst vor einer Woche in die Quadratestadt gezogen. Seinen Namen wird man künftig sicher öfter lesen.

Den Halbmarathon gewann der favorisierte Michael Chalupsky. © Pix/Red

Wie erwartet gewann Michael Chalupsky aus Bruchsal den Halbmarathon vor Stefan Hartmann und Benedikt Weirich. Bei den Frauen machte Merle Brunnée, die Marathonsiegerin des Dämmer Marathon 2022, ihr Ding und gewann souverän in 1:23 Stunden vor Eva Mairle und Angela Hochlenert.

Brunnée bei den Frauen vorne

Schon am Samstag hatte das Franklin Läuferfest mit den Kinderläufen und einer sehr gut besuchten Kinder-Olympiade begonnen. Am Sonntag setzten sich das gute Wetter und die gute Stimmung fort. Auf einer exakt vermessenen Zehn-Kilometer-Strecke und dem offiziell vermessenen Halbmarathon erlebten die Teilnehmer, was sich auf den Konversionsflächen seit der letzten Austragung des Meilenlaufs in 2021 alles getan hat. Am beeindruckendsten ist die Entwicklung sicherlich auf Spinelli, wo die Grundzüge der BUGA 23 für die Läuferinnen und Läufer sichtbar wurde. Aber auch auf Franklin ist die Stadtentwicklung greifbar. Auf dem jetzt fertiggestellten Loop konnten die Teilnehmer einmal komplett durch den neuen Stadtteil bis ins Ziel auf dem Franklin Field Platz laufen.

Der Lauf über die drei ehemaligen Konversionsflächen in Mannheims grünem Norden geht auf eine Idee der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP zurück und macht die Entwicklungen in Mannheim laufend sichtbar. Umgesetzt und organisiert wird der Lauf durch die Mannheimer Sportevent-Agentur M3. M3-Geschäftsführer Christian Herbert war sehr zufrieden mit der Veranstaltung. „Ohne die Corona-Beschränkungen der Vorjahre konnten wir mit 1000 Teilnehmern ein sehr gutes Feld auf den Weg schicken. Ein schönes großes Läuferfest zum Saisonabschluss“, resümierte Herbert. red