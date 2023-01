Favoriten im Halbfinale

Nußloch. Die Turnier-Favoriten haben sich am Freitag beim MLP-Cup von ihrer besten Seite gezeigt. Neben dem topgesetzten Briten Jan Choinski hat auch der an Nummer drei gesetzte Daniel Masur das Halbfinale bei den Internationalen Herrentennismeisterschaften der Metropolregion Rhein-Neckar erreicht. Masur setzte sich deutlich mit 6:3 und 6:4 gegen Peter Heller durch, der am Donnerstag noch Grün-Weiss-Talent Max Rehberg auf dem Weg ins Viertelfinale gestoppt hatte.

Ebenfalls im Halbfinale des ITF-Weltranglistenturniers steht Hazem Naw. Der 23-jährige Syrer, der schon für Rot-Weiss Köln in der Tennis-Bundesliga zum Einsatz kam, setzte sich in einem spannenden Match erst im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Qualifikanten Jannik Opitz durch.

Am Samstag stehen im Racket Center in Nußloch ab 14 Uhr die beiden Halbfinal-Duelle sowie das Finale im Doppel an. Am Sonntag beginnt ab 14 Uhr das Endspiel. jab