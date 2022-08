Fast schon ein Finale

Mannheim. Gerne hätten die Mannheim Bandits am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel bei den Leonberg Alligators in der Oberliga Baden-Württemberg gepunktet, doch die Hausherren untermauerten mit ihrem 29:10 (13:7, 0:3, 6:0, 10:0)-Heimsieg über die American Footballer der MTG Mannheim ihre derzeit gute Form. Mit ihrem Erfolg blieben die Leonberger im Aufstiegsrennen vor dem direkten Duell am Samstag in Heidelberg zudem Tabellenführer Heidelberg Hunters auf den Fersen.

In der ersten Halbzeit hielten die „Banditen“ in Leonberg noch gut mit, als Yannik Mody mit seinem Touchdown (Extrapunkt Adnan Dogan) für den raschen 7:7-Ausgleich sorgte. Die Alligators gingen erneut mit 13:7 in Führung, aber im zweiten Viertel verkürzte Adnan Dogan per Fieldgoal auf 13:10. In Hälfte zwei schafften es dann nur noch die Alligators in einem von Strafen geprägten Spiel auf die Anzeigetafel.

An diesem Sonntag (15 Uhr) kommt es nun im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion zum Showdown zwischen den Bandits und den mit 8:12 Zählern punktgleichen Stuttgart Silver Arrows, denn der Verlierer dieses Spiels wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Relegation mit dem Zweitplatzierten der Landesliga Baden-Württemberg wiederfinden. and