Fans feiern die Rückkehr des Derbys

Großsachsen. Am verdienten Derbysieger gab es keine Zweifel, der Außenseiter verkaufte seine Haut aber so teuer wie möglich. Dank einer kämpferischen Willensleistung in der zweiten Halbzeit musste sich der TVG Großsachsen am Samstagabend im Handball-Ortsderby der 3. Liga am Ende der SG Leutershausen beim 25:29 (10:17) lediglich mit vier Toren geschlagen geben. Zählbares haben sie auch nach drei Saisonspielen nicht auf der Habenseite – Großsachsen steht weiter am Tabellenende. Auf der anderen Seite betrieb Leutershausen mit dem Derby-Erfolg Wiedergutmachung für die jüngste Heimniederlage gegen Friesenheim-Hochdorf II.

Ein großer Gewinner waren am Samstagabend aber sicher auch die Zuschauer, die das Spiel in der Sachsenhalle verfolgen durften. 480 Sitzplätze waren belegt, die Fans beider Lager sorgten für echte Derby-Stimmung. Aus sportlicher Sicht gab es schon bessere und spannendere Ortsduelle. Großsachsen hatte einfach nicht die Mittel, die Begegnung offen zu gestalten.

480 Zuschauer sahen, wie sich Jonas Kupijai (r.) mit dem TVG Großsachsen gegen Sven Schreibers SG Leutershausen vergeblich mühte. © Sörli Binder

„Wir haben erneut Lehrgeld bezahlt, aber in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir mit Herz spielen. Dank des guten Charakters der Mannschaft haben wir nur mit vier Toren verloren“, sagte Thomas Zahn, Sportlicher Leiter des TVG. „Unsere sehr jungen Spieler haben Potenzial, brauchen aber noch Zeit.“ TVG-Trainer Stefan Pohl räumte die verdiente Niederlage ebenfalls ein. „Wir haben deutlich mehr einfache Fehler als die SGL gemacht, uns aber nie aufgegeben, auch wenn wir weit weg waren. Die Zuschauer waren großartig und haben geholfen, unser Team in der zweiten Halbzeit heranzubringen.“

SGL legt Nervosität schneller ab

Bis zum 4:5 (11.) blieben die Saasemer in Schlagweite, auch weil Torhüter Fabian Lieb von Anfang an hellwach war und bis dahin schon vier Paraden auf seinem Konto hatte. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Leutershausen aber die Kontrolle. „Wir sind sehr nervös ins Spiel gestartet“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel. „Aber ab der 15. Minute haben wir in der Abwehr samt Torhüter und im Angriff unsere bisher beste Leistung in dieser Saison gezeigt.“

Über einen „sicheren Derbysieg“ freute sich auch der achtfache Torschütze Kevin Bitz. „Unsere stabile Abwehr vor allem in der ersten Halbzeit war die Basis.“

Großsachsen: Lieb (bis 34.), Mangold (ab 34.) – Schüler (4), Kupijai, Weindl (2), Burkard (1), Kadel, Hartz (7), Straub (2), Seganfreddo (1), Reisig (1),Buschsieper (7/1), König (n.e.), Barzyk (n.e.).

Leutershausen: Hübe, Döding (43.-52.) – Schreiber (3), Bauer (2), Ruß (3/1), Röller (4), Schmitt, Bitz (8), Ulrich, Leibnitz (3), Pauli (6/6), Ruf (n.e.),Beganovic (n.e.), Rolka (n.e.), Stippel (n.e.). bk/ü