Europäische Auftritte der MHC-Teams als Vorbereitung auf die Bundesliga

Stine Kurz wird bei der EuroHockey Club Trophy noch geschont. © Sörli Binder

Mannheim. Während auf die Bundesligateams des Mannheimer HC vom 15. bis 18. April europäische Aufgaben warten, holen die Herren des Deutschen Hockey-Bundes ihre im März ausgefallenen FIH Pro League-Spiele in Indien nach. Mit dabei sind Torhüter Alexander Stadler und Moritz Rothländer (beide TSV Mannheim Hockey).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Euro Hockey League (EHL) müssen die MHC-Herren im spanischen Terrassa (15. bis 18. April) erneut mit dem EHL Ranking Cup vorliebnehmen, denn die EHL ist coronabedingt noch nicht zum üblichen Modus zurückgekehrt. „Wir treffen auf gute internationale Gegner und wollen das Ganze als Teambuildingmaßnahme nutzen“, weiß Trainer Andreu Enrich, dass es nicht der große EHL-Titel wäre. „Unser Hauptaugenmerk gilt der Bundesliga.“

Bei ihrem siebten EHL-Start treffen die Mannheimer am Karfreitag (16.30 Uhr) auf den Hampstead & Westminster HC, mit dem sie es schon zweimal zu tun hatten. 2019 besiegten sie die Londoner mit 2:1. 2021 gab es nach regulärer Spielzeit ein 2:2, das Penaltyschießen gewann der MHC mit 2:0. Bei einem Sieg könnte er am Sonntag (14.15 Uhr) im Halbfinale auf den EHL-Champion 2019 Waterloo Ducks aus Belgien treffen. Das Finale ist am Ostermontag (16.15 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die MHC-Damen haben als deutsche Vizemeisterinnen das Pech, dass Deutschland in der Nationenwertung Platz zwei an Spanien verloren hat. Statt am EHL-Finalturnier in Amsterdam, treten sie nun im italienischen Cernusco sul Naviglio in der EuroHockey Club Trophy an, dem zweithöchsten europäischen Damenwettbewerb. In der Gruppe A geht es am Karfreitag (18.45 Uhr) gegen Gastgeber HC Argentia, am Samstag (16.45 Uhr) gegen den HC Lille (Frankreich). Die Gruppensiegerinnen ziehen ins Finale am Montag (14.15 Uhr) ein. „Für uns ist das eine gute Vorbereitung für die Rückrunde in der Bundesliga. Unsere drei U-21-Vizeweltmeisterinnen Stine Kurz, Verena Neumann und Aina Kresken haben frei, Fiona Felber, die für Österreich die U 21 WM in Südafrika gespielt hat, wird aber zu uns stoßen“, berichtet MHC-Damencoach Nicklas Benecke. and