Eulen wollen neue Serie

Ludwigshafen. Mit der Auswärtsniederlage bei der HSG Nordhorn-Lingen riss zuletzt die Serie der Eulen Ludwigshafen von zuvor acht Siegen in Folge . „Wir wollen gleich am Mittwoch aber einen neuen Lauf starten“, gibt sich Mittelmann Pascal Bührer kämpferisch. Der Handball-Zweitligist empfängt dann in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle um 19 Uhr im Nachholspiel die abstiegsgefährdete HSG Konstanz. Mit einem Sieg über den Aufsteiger vom Bodensee würden die Ludwigshafener wieder auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken.

Eulen-Coach Michel Abt hat die Niederlage in Nordhorn gelassen genommen. „Ich habe mich schon einmal mehr geärgert“, sagt der Trainer, der klar macht: „Gescheitert sind wir vor allem am sehr guten HSG-Torhüter Bart Ravensbergen, der 22 Paraden hatte.“ Abt gefiel dagegen die starke Defensivleistung seiner Mannschaft. „Da haben wir uns doch deutlich verbessert“, sagt der Coach und lobt dabei auch seinen Co-Trainer Andrej Kogut, der zuletzt speziell für die Abwehrarbeit zuständig war. Kogut selbst macht ebenfalls eine Entwicklung aus: „Wir bekommen jetzt weniger blöde Zeitstrafen, verteidigen sauberer, haben Ballgewinne und wollen den Gegner in von uns gewollte Wurfsituationen bringen.“

Gegen den Viertletzten Konstanz sind die Eulen gerade zu Hause der klare Favorit. Doch der Ludwigshafener Coach Abt tritt auf die Euphoriebremse: „Konstanz ist ein Gegner, der ganz viel investiert. In dieser Liga ist es alles so eng, da kann jeder jeden schlagen. Wir sollten den Ball nach der Niederlage gegen Nordhorn flach halten.“ Linksaußen Lion Zacharias steht den Eulen am Mittwoch wieder zur Verfügung. bol