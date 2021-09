Eulen starten mit 2200 Fans

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen dürfen ihr erstes Spiel in der 2. Handball-Bundesliga am Samstag (19 Uhr) gegen den TV Hüttenberg mit Zuschauern bestreiten. Nach den aktuellen Vorgaben von Stadt und Land dürfen 2150 Zuschauer mit 2G-Status (vollständig geimpft, genesen sowie Kinder bis 11 Jahre) und 50 Zuschauer mit nachweislich negativem Schnelltest in die Ebert-Halle. Das Kontingent für Getestete ist Dauer- und VIP-Karteninhabern vorbehalten. Auf Stehplätze wird vorerst verzichtet.

TSG-Geschäftsführerin Lisa Heßler reagierte erleichtert über den Beschluss vom Donnerstagmittag: „Die Jungs fiebern dem Saisonstart Tag für Tag mehr entgegen, haben die letzten Tage immer wieder gefragt, wie viele Fans dabei sein dürfen. Jeder weiß, welch Bedeutung die Stimmung in der ’Eberthölle’ für uns hat. Wir freuen uns auf jeden einzelnen Eulen-Fan und sind dankbar für die gefundene Lösung.“

Auch Trainer Ceven Klatt freut sich über die Rückkehr der Fans bei seinem Heimspiel-Debut: „Ich kenne die Stimmung bis jetzt nur aus Erzählungen oder aus dem TV. Wir haben alle lange gewartet und haben es verdient, gemeinsam ein tolles Heimspiel-Event zu erleben.“ red