Eulen sind guter Dinge

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben 20 Tage pausiert. Nun empfängt der Handball-Zweitligist am Freitag um 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle den VfL Eintracht Hagen. Auf dem Papier ist die Mannschaft von Trainer Michel Abt Favorit. Die Eulen sind derzeit mit 5:7-Punkten Tabellenzwölfter. Hagen hat 2:12-Punkte und liegt auf Rang 17. Doch Abt warnt: „Hagen hat viel mehr Potenzial, als es der aktuelle Tabellenstand aussagt. Mit Pouya Norouzi im linken Rückraum, Spielmacher Valentin Schmidt sowie Linkshänder Philipp Vorlicek haben sie starke Individualisten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Eulen gibt es zudem ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Kreisläufer Freddy Stüber, der von 2017 bis 2020 in Ludwigshafen spielte und bei den Fans einen großen Stellenwert hatte. Er ist nach dem Abstieg des TV Emsdetten im Sommer nach Hagen gewechselt.

„In den Rhythmus kommen“

Die lange Pause nach der 26:32-Niederlage beim HSC 2000 Coburg habe seine Mannschaft „gut genutzt“, sagt Abt und betont: „Wir haben gut trainiert, aber jeder kann noch eine Schippe drauflegen. Die Stimmung im Team ist sehr gut, wir wollen nun schnell wieder in den Rhythmus kommen.“

Mehr zum Thema Handball Klein bleibt bei den Eulen Mehr erfahren Ludwigshafen Klein bleibt bei den Eulen Mehr erfahren Premier League Ärger bei Manchester United: Ronaldo aus Kader gestrichen Mehr erfahren

Beim Spiel am Freitag startet der Eulen-Club 100 eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen der Opfer des Messerangriffs in Oggersheim. Gemeinsam mit der Mannschaft wird der Eulen-Club 100 eine Spende von jeweils 10 Euro für jedes Tor der Pfälzer an diesem Abend bereitstellen. Außerdem können Tickets für das DHB-Pokalspiel gegen den deutschen Meister SC Magdeburg am 22. November, 19 Uhr, gekauft werden. bol