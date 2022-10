Eulen siegen daheim

Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben ihren zweiten Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Michel Abt bezwang am Freitagabend den VfL Eintracht Hagen mit 34:33 (15:18). Mann des Abends war Eulen-Kapitän Max Haider mit acht Toren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Pause führten noch die Gäste, die in Mats Grzesinski einen starken Rückhalt im Tor hatten. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand gingen die Eulen dann aber nach neun Minuten erstmals in Führung (5:4). Die Ludwigshafener konnten sich aber in der Folge nicht absetzen. Das Spiel kippte dann nach 27 Minuten wieder zugunsten der Gäste, als erst Julius Meyer-Siebert die Hagener zum 15:16 einlud und dann Alexander Falk (2), Stefan Salger (2) und Marc-Robin Eisel fünf hochkarätige Chancen liegen ließen.

Nach dem Seitenwechsel löste Ziga Urbic seinen Kollegen Matej Asanin im Eulen-Tor ab und hatte mit zehn Paraden Anteil an der Wende. Haider glänzte zudem mit acht verwandelten Würfen bei neun Versuchen. Vor dem Anpfiff hatte es eine Gedenkminute für die Opfer der Bluttat von Oggersheim gegeben.

Eulen: Zacharias (6), Haider (8), Falk (5), (3), Schaller (3/3), Trost (4), (1), (1), Meyer-Siebert (1), (1). SalgerBührerGorpishinKleinbol