Eulen sichern sich mit Abt ihre Wunschlösung

Ludwigshafen. Es war die logische Lösung, jetzt ist es auch offiziell: Michel Abt geht als Chefcoach des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen in die neue Saison. Der 31-Jährige, der die Mannschaft der Pfälzer bereits in den letzten vier Spielen der vergangenen Saison gecoacht hatte, unterschrieb am Mittwoch einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Das Gesamtpaket bei den Eulen stimmt einfach, der Verein, die Jungs, die Fans, die Halle. Das ist eine große Chance, die ich nutzen möchte“, sagte Abt gegenüber dieser Redaktion. Der Handball-Lehrer hatte die Eulen gegen Ende der vergangenen Runde in Abstiegsgefahr übernommen, machte den Klassenerhalt fix und war in den vergangenen Wochen offenbar auch der Wunschkandidat der Pfälzer.

Michel Abt wird auch in Zukunft an der Seitenlinie der Eulen stehen. Nach seinem Kurzeinsatz soll der 31-Jährige nun aber etwas aufbauen. © Michael Ruffler/Pix

„Dass ich die Zeit hatte, die drei Wochen im Mai und Juni hier schon zu arbeiten, war sehr wertvoll, weil ich gesehen habe, auf was es ankommt. Das machte Lust auf mehr. Es war viel Hype um meine Person, aber dass wir es geschafft haben, das lag nicht nur an mir – daran hatten ganz viele ihren Anteil“, sagte Abt im Rückblick.

Auch Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler musste nicht lange überlegen. „Wir hatten im Mai und Juni eine kurze und sehr intensive Zeit mit Michel, die maximal Spaß und Vorfreude weckte. Beiderseits haben wir gespürt, es passt“, sagte Heßler. „Das war nicht nur bei Geschäftsführung und beim Trainer der Fall, es gab auch positives Feedback aus der Mannschaft. Wir freuen uns, dass das alles noch vor dem Vorbereitungsauftakt geklappt hat.“ Ab dem 14. Juli kommen die Eulen zum Medizin-Check wieder zusammen.

Parallelen zu Ben Matschke

Was sind die Ziele, die sich Michel Abt bei den Eulen gesteckt hat? „Ehrlich gesagt, hatte ich in den vergangenen Wochen nur wenig Kontakt mit den Spielern. Ich denke, wir müssen erst einmal über alles sprechen, bevor wir irgendeine Vorgabe raushauen. Klar ist: Wir sind eine Mannschaft, die in der Lage ist, Spiele zu gewinnen – gegen jeden“, sagte Abt. So mancher Eulen-Fan zieht schon Parallelen zum ehemaligen Coach Benjamin Matschke, der die Ludwigshafener in die Erste Liga führte und einen ähnlichen Werdegang hatte: Abt ist ebenfalls Lehrer – am Östringer Leibniz-Gymnasium für Sport und Geographie.

Das Handballspielen lernte er beim TV Forst und beim TV Hambrücken. Mit 14 kam er ins Nachwuchsleistungszentrum nach Kronau. Ab Februar 2013 gehörte Abt zum Bundesliga-Kader der Rhein-Neckar Löwen, wegen eines Knorpelschadens musste der Familienvater von zwei kleinen Jungen aber seine Profi-Karriere schon mit 27 Jahren beenden. Rund fünf Jahre arbeitete Abt danach als Trainer der zweiten Löwen-Mannschaft, die er im Frühjahr zur Meisterschaft in der Dritten Liga führte und nun selbst eine Klasse höher an den Start geht. „Ich freue mich riesig auf die nächsten Wochen“, betonte Abt.

Das erste Pflichtspiel unter der Regie des neuen Trainers bestreiten die Eulen am 27. oder 28. August im DHB-Pokal beim Drittligisten SG Pforzheim/Eutingen.