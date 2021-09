Eulen sehnen Sieg herbei

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen bestreiten am Mittwochabend (19 Uhr) ihr zweites Heimspiel in dieser Saison. Nach zwei Auftaktpleiten in Folge hofft der Handball-Zweitligist vor eigenem Publikum gegen den TV Großwallstadt auf Besserung. Auch die Mainfranken sind noch ohne Punkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Ligaspiele, null Punkte. Den Start hatten sich die Eulen natürlich anders vorgestellt. Jannek Klein spielte in der vergangenen Spielzeit noch in der Ersten Liga gegen Kiel, Flensburg-Handewitt oder die Rhein-Neckar Löwen. Nun heißen die Gegner TV Hüttenberg, Dessau oder Großwallstadt. Gegen die beiden ersten Genannten gab es zwei bittere Niederlagen. Am Mittwoch soll nun der erste Sieg her. „Wir haben den Anspruch, jedes Heimspiel gewinnen zu wollen. Wir müssen am Mittwoch anfangen, den Bock umstoßen“, sagt der Rückraumspieler. „Natürlich wollten wir ganz anders starten. Teilweise waren wir einfach zu verkrampft, vor allem im ersten Spiel gegen den TV Hüttenberg “, blickt Klein zurück. Der 22-Jährige hatte selbst zu viele Fahrkarten im Angriff. Nach eineinhalb Wochen Pause soll aber gegen den TV Großwallstadt nun der Knoten platzen.

Respekt vor Savvas

Die Bayern verloren ebenfalls ihre ersten beiden Partien. Beim HSC 2000 Coburg (27:30) und zu Hause gegen Elbflorenz Dresden (23:25) gab es für das Team von Trainer Ralf Bader nichts zu holen. Der passende Aufbaugegner also für die Eulen? Der Ludwigshafener Coach Klatt ist vorsichtig und hat viel Respekt vor dem Gegner. „Der TVG hat viel Qualität“, sagt er beispielsweise mit Blick auf Savvas Savvas. Der 24-jährige Grieche ist vielleicht einer der besten Halblinken in der Zweiten Bundesliga. Klatt macht klar: „Wir brauchen Stabilität in der Abwehr, gute Torhüterleistungen und wollen mit viel Tempo spielen.“ bol