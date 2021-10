Eulen schlittern in die Krise

Ludwigshafen. Der Fehlstart für den Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen in die neue Saison ist endgültig perfekt. Beim EHV Aue verloren die als Aufstiegskandidat in die Saison gestarteten Pfälzer mit 29:30 (16:16) und kassierten damit die dritte Niederlage im vierten Spiel. Kurzum: Der Club befindet sich bereits im Krisen-Modus und droht frühzeitig die Tabellenspitze aus den Augen zu verlieren.

Stefan Salger kam im Sommer vom Bundesligisten MT Melsungen zurück zu den Eulen. Dass er eine Verstärkung ist, zeigte der 2,07 Meter-Hüne am Samstag. In den ersten drei Spielen war der 25-Jährige noch ohne Torerfolg. Nach 18 Minuten kam er gegen Aue ins Spiel und erzielte acht Treffer. An ihm lag es nicht, dass die Eulen letztlich erneut als Verlierer nach Hause fuhren.

„Ich ärgere mich darüber, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach zu undiszipliniert sind und zu viele technische Fehler machen, Bälle vorne wegschmeißen und Aue so stark machen. Das war unnötig, diesem Rückstand hinterherzulaufen“, sagte Eulen-Coach Ceven Klatt nach der Niederlage und machte klar: „Aus dem Rückraum haben wir sehr gut getroffen. Wir haben es aber leider nicht geschafft, die Außen vernünftig ins Spiel zu bringen. Auch das Kreisläuferspiel war nicht gut. In der Abwehr haben wir zu wenig den Körper reingestellt, uns zu wenig abgesprochen. Das hätten wir besser machen müssen, um hier zwei Punkte mitzunehmen.“

Am Mittwoch empfangen die Eulen in der Friedrich-Ebert-Halle im DHB-Pokal den Erstligisten GWD Minden. bol

