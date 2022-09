Eulen nur Außenseiter

Ludwigshafen. Für die Eulen Ludwigshafen ist es das dritte Auswärtsspiel in Folge. Der Zweitligist muss am Samstag, 18.30 Uhr, bei der SG BBM Bietigheim ran. Die Pfälzer sind dabei nur Außenseiter. „Bietigheim ist ganz schwer zu spielen. Wenn sie ihre Spielweise durchbringen, können sie in dieser Saison ganz viel erreichen“, sagt Eulen-Trainer Michel Abt. Die Bietigheimer, die von dem ehemaligen spanischen Weltklassespieler Iker Romero trainiert werden, liegen derzeit mit 4:2 Punkten auf Platz elf. Die Eulen (1:5 Zähler) warten noch auf den ersten Sieg. Im August trafen sich beide Teams zu einem Testspiel. Bietigheim gewann damals knapp mit 28:27. „Diesmal sind die Kader beider Teams ein bisschen anders“, sagt Jan Remmlinger. Der Mittelmann der Eulen hat seine muskulären Probleme mittlerweile überwunden und wird wieder im Kader stehen. Kreisläufer Christian Klimek (Augenverletzung) fehlt weiter. bol

