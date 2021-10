Eulen nur Außenseiter

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen treffen auf den nächsten Bundesliga-Mitabsteiger. Die Mannschaft von Coach Ceven Klatt empfängt am Freitag, 19.30 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle die HSG Nordhorn. Bei den Pfälzern hofft man auf Jan Remmlinger, der wieder fit ist und die Offensive der Friesenheimer ankurbeln soll.

Remmlinger war zuletzt nicht bei 100 Prozent. Eine Grippe hatte den Mittelmann außer Gefecht gesetzt. Doch beim Unentschieden im Spiel bei Tusem Essen riss er sich zusammen, kam aufs Parkett und machte ein klasse Spiel. Nun also die HSG Nordhorn, die Remmlinger und Co. noch aus der vergangenen Saison kennen. Wirklich gerne erinnert sich der 27-Jährige auch nicht an die Partien gegen die Grafschafter: „Nordhorn hat den besten Kader der Liga. Wir wissen, dass das eine sehr schwere Aufgabe wird. Wir haben letzte Saison beide Spiele gegen sie verloren. Das war schon in der Vorbereitung Thema bei uns, dass sich das nicht wiederholen darf.“

Für Eulen-Coach Klatt ist die HSG „die beste Mannschaft der Liga. Mit Robert Weber haben sie einen Spieler, der seit Jahren einer der besten Rechtsaußen in der Bundesliga war.“ Auch der Blick auf die Tabelle zeigt: Die Eulen sind nur Außenseiter vor heimischer Kulisse. Nordhorn belegt mit 8:4 Punkten den sechsten Tabellenplatz, die Eulen (3 Punkte) sind Achtzehnter. bol