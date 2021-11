Eulen müssen auch in Bietigheim passen

Ludwigshafen. Können sie spielen, können sie nicht spielen? Diese Frage konnte erst spät geklärt werden und am Freitagnachmittag stand dann fest: Die Eulen Ludwigshafen, bei denen es schon unter der Woche Impfdurchbrüche gegeben hatte, werden zu ihrem für Samstag angesetzten Zweitliga-Spiel bei der SG BBM Bietigheim nicht antreten. Nachdem bereits die Partie am Mittwochabend in Dormagen abgesagt werden musste, sind bei Testungen am Freitag weitere Corona-positive Akteure dazugekommen.

„Nach Rücksprache mit dem Gastgeber Bietigheim sowie der Handball-Bundesliga muss demnach auch das morgige Spiel kurzfristig verschoben werden“, teilte der Club am späten Freitagnachmittag mit, nachdem nur kurz zuvor noch die offizielle Vorschau auf die Partie bei den Schwaben über den Ticker gegangen war. Die gute Nachricht: Alle gegen das Corona-Virus geimpften Spieler weisen keine bis leichte Symptome auf. Der komplette Kader der Eulen ist nach Angaben des Vereins doppelt geimpft.

© Michael Ruffler

Kompletter Kader doppelt geimpft

Um das Virus nicht weiterzugeben, haben sich nun aber alle betroffenen Akteure vorerst in Isolation begeben. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Die bislang negativ getesteten Eulen-Handballer bleiben entsprechend unter Beobachtung. Wie es nun mit dem Trainings- und Spielbetrieb bei den Ludwigshafenern weitergeht, stand am Freitagabend noch nicht fest.

Eigentlich hatten sich die Eulen schon auf das Auswärtsspiel bei den ambitionierten Bietigheimern um ihren spanischen Promi-Trainer Iker Romero eingestellt. Mit einer stark dezimierten, aber einsatzbereiten Mannschaft wollte Trainer Ceven Klatt antreten, nachdem es anfangs der Woche den ersten Corona-Fall in der Mannschaft gab. Doch aus dem einen Fall am Montag wurden Mitte der Woche dann plötzlich mehrere Impfdurchbrüche.

Zudem gibt es bei den Eulen mit Maximilian Haider (Zahnoperation) und Pascal Durak (Hüfte) zwei Ausfälle sowie mit Pascal Bührer (Achillessehnenriss) einen Langzeitverletzten. Und dann meldeten sich zwei Akteure auch noch mit einem grippalen Infekt vom Training ab. Das angesetzte Auswärtsspiel am Mittwoch beim TSV Bayer Dormagen sagten die Eulen deshalb ab. Jetzt stehen schon zwei Nachholspiele auf der Liste. bol