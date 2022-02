Eulen landen Arbeitssieg

Ludwigshafen. Es war viel Kampf und Krampf: Doch die Eulen Ludwigshafen sind am Sonntagnachmittag mit einem Sieg in die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga gestartet: Vor 1000 Zuschauern besiegten die Friesenheimer zu Hause den Tabellenvorletzten TSV Bayer Dormagen mit 25:23 (13:12) und bleiben so in Sichtweite der Top-Plätze.

Die Pfälzer erwischten einen ordentlichen Start und lagen nach sechs Minuten mit 4:1 in Front. Doch durch technische Fehler und einige schlechte Wurfaktionen machten es sich die Eulen schwerer, als es hätte sein müssen. Dormagen kam nach dem 10:7 bis zur Pause (13:12) wieder auf einen Treffer heran.

Im zweiten Durchgang glich der TSV Bayer sogar zum 13:13 (31.) aus. Als die Eulen nach dem Treffer von Max Neuhaus mit 18:16 (40.) führten, schien alles gut für die bis dahin behäbigen Pfälzer. Mit vier Treffern in Folge drehte Dormagen (18:20, 43.) dann aber plötzlich die Partie. In der Defensive schalteten die Ludwigshafener nun einen Gang höher und Matej Asanin hielt wichtige Bälle. Nicht zuletzt zündete Hendrik Wagner den Turbo: Der Rückraum-Shooter traf per Siebenmeter zum 19:19 (45.), brachte die Pfälzer wieder mit 22:21 (52.) in Führung und war an den letzten sieben Toren der Eulen direkt beteiligt. Nach seinen sechs Treffern in Folge passte er noch den Ball zu Yessine Meddeb, der mit dem 25:22 (58.) die Begegnung entschied. „Wir haben uns zu Beginn schwergetan und hinten raus aufs Tempo gedrückt. Aber wir haben gewonnen“, sagte Wagner.

Eulen: Urbic, Asanin (ab 38.) - Haider (2), Falk (2), Wagner (8/2), Remmlinger (3) Salger (2), Dietrich (1), Eisel (1), Keskic (1), Neuhaus (4/2), Meddeb (1), Meyer-Siebert, Klimek. bol