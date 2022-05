Eulen in Hüttenberg unter Druck

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben den Verbleib in der Zweiten Handball-Bundesliga noch nicht sicher, als Vierzehnter den Klassenerhalt aber noch in der eigenen Hand. Noch fünf Zähler sind es bis zum Drittletzten TV Großwallstadt, nach zuletzt neun Niederlagen in den vergangenen zehn Spielen sind die Eulen nun auch am Mittwoch (18 Uhr) beim Fünften TV Hüttenberg alles andere als der Favorit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschäftsführerin Lisa Heßler stellt sich unterdessen voll hinter Michael Biegler, der an Ostern Ceven Klatt als Trainer ersetzt hatte, aber bislang nur einen knappen Sieg gegen Dormagen einfahren konnte. „Michael Biegler tut uns mit seiner Erfahrung gut. Die Ergebnisse spiegeln nicht wider, mit wie viel Enthusiasmus und Hingabe er Professionalität vorlebt. Michael ist sehr kompetent in der Analyse und Weitergabe. Die Spieler sind sehr dankbar für den Input“, sagt Heßler.

Wiedersehen mit Mappes

Problematisch sei nach wie vor die Personallage. Bei der Niederlage in Gummersbach fehlten neun Spieler. Zumindest Außen Alexander Falk und Torwart Ziga Urbic sind am Mittwoch wohl wieder dabei. Beim Ligafünften TV Hüttenberg führt die Ex-Eule Dominik Mappes Regie. Der 27-Jährige wird im Sommer zum Aufsteiger VfL Gummersbach wechseln. Das Hinspiel verloren die Ludwigshafener mit 21:26. bol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2