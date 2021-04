Eulen halten lange mit

Flensburg. Wieder haben sich die Eulen Ludwigshafen bei einem Top-Team der Handball-Bundesliga sehr gut verkauft. Aber Punkte holten die die abstiegsbedrohten Pfälzer erneut nicht. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke unterlag bei der SG Flensburg-Handewitt mit 29:35 (16:17). Damit bleiben die Friesenheimer in der Tabelle auf einem Abstiegsrang.

„Wir haben lange ein gutes Spiel gemacht, letztlich hat sich die Qualität des Spitzenteams halt durchgesetzt“, befand Eulen-Coach Benjamin Matschke nach dem sehr ordentlichen Auftritt seines Teams.

Die Eulen machten es dem Tabellenführer im ersten Durchgang richtig schwer, mussten aber auf Kapitän Gunnar Dietrich verzichten. Der Defensivspezialist hatte sich in der vergangenen Woche beim Heimerfolg über den TVB Stuttgart an der Schulter verletzt und musste nun für die Begegnung in der Flens-Arena passen.

Doch auch ohne den Spielführer boten die Eulen den favorisierten Norddeutschen Paroli. Pascal Bührer brachte die frechen Ludwigshafen nach sechs Minuten mit 3:2 (6.)in Führung. Flensburg übernahm dann wieder das Kommando. Hampus Wanne sorgte für das 7:6 für die SG. Torwart Gorazd Skof hatte im ersten Durchgang sechs Paraden und half den Eulen, dass sie dran blieben. Flensburg zog zwischenzeitlich auf 13:10 (22.) davon. Doch die Eulen glichen durch Jan Remmlinger wieder zum 16:16 (29.) aus und gingen mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel glänzten die Eulen. Dominik Mappes, der in den vergangenen Wochen fehlte, übernahm bereits in der ersten Hälfte wieder die Rolle des Spielmachers und zeigte eine sehr gute Leistung. Mit zwei Treffern verwandelte er den Ein-Tore-Rückstand zur Pause in eine 18:17-Führung für den Außenseiter. Bis zum 20:20 (37.) blieben die Friesenheimer dran.

Doch dann drehte der Favorit auf. Mit drei Toren in Folge setzte sich Flensburg auf 23:20 (40.) ab. Jim Gottfridsson (9 Tore) und Lasse Svan (6) waren bei der SG in der Offensive nun die Aktivposten. Martin Tomovski ersetzte Skof im Eulen-Tor, doch die Flensburger bauten ihren Vorsprung in der Folge auf 28:23 (47.) aus. Hendrik Wagner hielt für die Eulen dagegen, erzielte aus dem Rückraum sieben Treffer. Doch mehr als auf vier Tore – Andreas Falk traf zum 28:32 (57.) – kamen die Pfälzer nicht mehr heran.

Eulen: Skof, Tomovksi – Remmlinger (2), Falk (2), Bührer (3), Mappes (5), Wagner (7), Meddeb, Neuhaus, Valiullin (5),Klimek (2), Klein (2), Durak, Neuhaus, Scholz (1). bol?

