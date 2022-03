Eulen binden Eisel langfristig

Luwigshafen. Der Zwei-Jahres-Vertrag ist unterschrieben: Marc-Robin Eisel, der im Juni seinen 23. Geburtstag feiert, wird in der kommenden Saison Profi beim Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen. Seit vergangnem Sommer besitzt Eisel, der vom SV 64 Zweibrücken ins HLZ Friesenheim-Hochdorf gewechselt ist, ein Zweitspielrecht für die Eulen. Der Leistungsträger im Drittliga-Team kam bisher in zwölf Spielen in der Zweiten Bundesliga als Mittelmann und auf halblinks zum Einsatz und erzielte dabei 17 Tore. „Ich bin einfach happy, dass das mit dem Vertrag geklappt hat“, sagt der im saarländischen Homburg geborene, 1,86 Meter große Eisel. Der einstige Jugend-Nationalspieler hat ganz zu Beginn beim TV Erbach das kleine Handball-Einmaleins gelernt. red

