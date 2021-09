„Es wird in jedem Spiel schwer“

Heidelberg. Nach 36 Jahren spielt wieder eine Herren-Basketballmannschaft aus der Rhein-Neckar-Region in der höchsten deutschen Spielklasse. Die MLP Academics treten das Erbe des neunmaligen deutschen Meisters USC Heidelberg an. Die Heimspiele in der Basketballbundesliga (BBL) bestreiten die Academics im neuen SNP Dome, der bis zu 5000 Zuschauer fasst. Chefcoach Branislav Ignjatovic sprach vor dem Auftaktspiel am Samstag, 18 Uhr, beim Mitteldeutschen BC mit dieser Redaktion.

Branislav Ignjatovic bereitet seine Mannschaft auf die großen Herausforderungen vor, die in der Bundesliga-Saison auf die MLP Academics warten. © Pix

Herr Ignjatovic, wie ist die Stimmung vor dem Saisonauftakt?

Branislav Ignjatovic ist seit 2014 als Chefcoach bei den MLP Academics tätig. Der 54-Jährige, der auch „Frenki" genannt wird, führte die Heidelberger in der vergangenen Spielzeit zurück in die Bundesliga.

Branislav Ignjatovic: Die Spieler und die Coaches sind angespannt. Aber es ist eine positive Anspannung. Die Vorbereitung mit den Testspielen ist immer etwas anderes als die Saison. Man fiebert dem Auftakt entgegen. Vor allem natürlich diesmal. Wir spielen in der höchsten Spielklasse, wieder vor Zuschauern. Wir freuen uns sehr, dass es nun losgeht.

Von der Pro-A-Meisterschaftsmannschaft der vergangenen Saison sind mit Jordan Geist, Niklas Würzner, Shyron Ely, Albert Kuppe und Phillipp Heyden fünf Spieler geblieben. Neu sind Dreierschütze Max Ugrai, Point Guard Anthony Watkins, Center Osasumwen Osaghae sowie die Flügelspieler Brekkott Chapman und Courtney Stockard. Wie ist Ihr Eindruck von der Mannschaft?

Ignjatovic: Dass wir uns verstärken mussten, war natürlich klar. Wir haben versucht, das zu bewerkstelligen, was in unseren Möglichkeiten lag. Und auch gute Jungs geholt. Leider haben wir in der Vorbereitung schon Ausfälle gehabt, die so nicht geplant waren.

Zum Beispiel?

Ignjatovic: Neuzugang Courtney Stockard ist für mich eigentlich mit der wichtigste Spieler im Team. Er fällt jetzt aus, er wurde operiert (Anm. der Redaktion: Beim 26-Jährigen wurde eine Herzerkrankung diagnostiziert). Ob er noch einmal zurückkommt, weiß ich nicht. Für einen jungen Mann ist das eine furchtbare Diagnose. Wenn er ein Comeback schaffen würde, wäre das für ihn wunderbar und für das Team großartig, denn er ist auch ein sehr netter junger Mann. Und dann wird uns auch noch in den ersten drei Wochen unser neuer Center Osasumwen Osaghae aus den USA wegen einer Verletzung fehlen.

Wer soll die Rolle als Teamleader übernehmen?

Ignjatovic: Wir haben mit Small Forward Kelvin Martin einen erfahrenen Mann geholt, der ja schon unter mir vor sieben Jahren hier in Heidelberg gespielt hat. Er hat mit Virtus Segafredo Bologna die Champions League gewonnen und eine tolle Entwicklung genommen.

Wer sind die Titelfavoriten?

Ignjatovic: Das ist ja kein Geheimnis: An Bayern München und ALBA Berlin geht kein Weg vorbei.

Wie lautet das Saisonziel der Academics Heidelberg?

Ignjatovic: Auch das ist klar: Wir wollen den Ligaverbleib schaffen, das wird schwer genug.

Wie ordnen Sie die Ergebnisse in der Vorbereitung ein?

Ignjatovic: Besser als erwartet. Wir haben gegen vier Bundesligisten gespielt, gegen zwei haben wir gewonnen und gegen die anderen beiden nur knapp verloren.

Wie schätzen Sie den Auftaktgegner Mitteldeutscher BC ein?

Ignjatovic: Als ich den Kader von Weißenfels gesehen habe – mit den beiden starken Serben Nikola Rebic und Goran Huskic sowie dem Iraner Behnam Yakhchali – habe ich gedacht, was für ein starker Kader! Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren ja auch sehr gut beim MBC. Das wird schwer, aber das wird es für uns in jedem Spiel. Wir müssen eben auf Schwächen lauern und da sein, wenn es eine Chance gibt.

Das erste Heimspiel Ihrer Mannschaft ist am 29. September gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Freuen Sie sich auf Zuschauer?

Ignjatovic: Nach fast zwei Jahren ohne Publikum wird das ein wunderbarer Tag. Vor Zuschauern zu spielen, die Stimmung vor allem in unserer neuen Halle zu erleben, das wird fantastisch werden.

Sie sind schon lange als Trainer in der Region. Wie sehen Sie die Entwicklung des Basketballs hier?

Ignjatovic: Die Jugendarbeit der Vereine hier mit den Kooperationen ist gut. Leider ist es aber so, dass im Basketball die Clubs keine Entschädigung bekommen, wenn die großen Clubs einfach die Talente holen.

Was ist größer Wunsch in dieser Saison?

Ignjatovic: Neben dem Ligaverbleib wäre das, dass in unsere neue Halle viele Leute kommen, die uns Basketball spielen sehen wollen und nicht nur kommen, weil ALBA oder Bayern München hier mal spielt.