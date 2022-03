Es wird immer enger

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim verlieren so langsam die Tuchfühlung zum rettenden Ufer. Die Korbjäger verloren am Wochenende in der Regionalliga Südwest auch ihr Heimspiel gegen die BSG Basket Ludwigsburg mit 68:85 (39:38). Erneut ging den Akteuren um Topscorer Jeremy Ingram in der zweiten Hälfte die Luft aus. In der Tabelle bleibt die SG damit Vorletzter. Die Mannheimer haben nun vier Punkte Rückstand auf den Drittletzten, den VfL Bensheim, der am Wochenende zu einem 94:87-Heimsieg über BBU Ulm kam und somit weiter weggezogen ist.

Gegen den Tabellendritten Ludwigsburg war vor allem das zweite Viertel vielversprechend. Die BSG erwischte den besseren Start und führte nach zehn Minuten mit 26:17. Doch die SG kam dann besser ins Spiel und lag zur Pause mit einem Punkt vorne. Nach der Halbzeit hatte Ludwigsburg in Jabbar Dejan Bruce (25) den überragenden Spieler. Die Schwaben zogen wieder auf 62:54 (30.) weg.

SG: Kuhn (17), Ingram (15), J. Hartinger (10), S. Hartinger (6), Hempel (6), Kaufhold (6), Kalocai (5), Klocek (2), Vaitiekus (1), Klaehn. bol

