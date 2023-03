Es läuft für Marco Klein

Mannheim. Die Galopper-Saison hat für Marco Klein und seinen Mannheimer Rennstall bestens begonnen. Im Turf-Championat Südwest wurde er in der Kategorie „Trainer“ als Sieger ausgezeichnet. Deutschlandweit rangiert er mit seit sieben Erfolgen seit Januar und 90 Prozent Platzierungen ebenfalls an der Spitze. Mit sogar zehn Siegen führt sein Stall-Jockey Tommaso Scardino die Liste der Berufsreiter an. Das sind gute Aussichten für den ersten Renntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn am 2. April.

Natascha Buchner vom Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim ist nun Geschäftsführerin des Südwest-Verbandes, BRV-Präsident Stephan Buchner ist Beisitzer im Präsidium. sd