Es kommt Schwung in die Planungen

Mannheim. Die Adler Mannheim stehen in der Deutschen Eishockey Liga weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. In den vergangenen vier Spielen haben sie jedoch immer wieder in der Schlussphase unnötig Punkte liegengelassen. Jüngstes Beispiel ist die verspielte 3:1-Führung in Frankfurt. Ein Lernprozess blieb bislang also aus. Woran das liegen könnte besprechen Christian Rotter und Philipp Koehl in der neusten Ausgabe des Adler-Checks, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen.

Doch der Blick geht natürlich nicht nur in den Rückspiegel. Denn das Duo ordnet auch die Vertragsverlängerungen mit gleich sechs Spielern – darunter Leistungsträger wie Talente – ein und diskutiert dabei ausführlich, wie der Mannheimer Kader der Zukunft aussehen könnte. Außerdem werfen Rotter/Koehl einen großen Blick auf das anstehende Winter Game zwischen den Kölner Haien und den Adlern am 3. Dezember. Stimmungsvoll soll es in der Domstadt zugehen, denn die Partie steht unter dem Motto „Kölle Singt“. Ob auch Koehl seine Stimmbänder dafür belasten wird, verrät er in der Ausgabe.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen und abonnieren können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts). red