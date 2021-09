Es gibt nur ein Ziel: drin bleiben

Großsachsen. Das Saisonziel für Handball-Drittligist TV Germania Großsachsen ist klar: Der Klassenerhalt soll es sein. „Wenn uns das gelingt, wird es der größte Erfolg sein, den eine Herrenmannschaft in Großsachsen jemals erreicht hat“, sagt Thomas Zahn, Sportlicher Leiter des TVG, vor dem Auftakt am Sonntag (17 Uhr) bei der sehr stark eingeschätzten SG Pforzheim/Eutingen.

„Nur Endspiele“

„Es wird auf jedes Spiel ankommen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Da die Konstanz zu halten, wird wohl unsere größte Herausforderung werden“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl: „In unserer Staffel gibt es ja nur gestandene Drittligisten. Und da sind noch ganz andere Mannschaften nervös. Mannschaften, die einen deutlich höheren Etat haben als wir. Sicher ist bei diesem Modus nur, dass jedes Spiel ein Endspiel ist.“

Zwölf Teams treten gegeneinander an. Die ersten beiden Mannschaften erreichen am Ende die Aufstiegsrunde, ab Platz sieben geht es in die Abstiegsrunde. Der TVG muss also mindestens Sechster werden, um definitiv größere Sorgen zu vermeiden.

Junge Neuzugänge

Während die Konkurrenz extrem aufgerüstet hat, hielten sich die Transfers bei den Germanen in Grenzen. Mit den ehemaligen A-Jugend-Spielern der Rhein-Neckar Löwen, Kreisläufer Tim Burkhardt und Mittelmann Felix König, verjüngte sich Großsachsen weiter. Auch Torhüter Moritz Mangold, an der Bergstraße nicht zuletzt aufgrund seines Engagements bei der SG Leutershausen bekannt, ist mit seinen knapp 23 Jahren altersmäßig noch ein Youngster. Dafür bringt er aber Dritt- und Zweitligaerfahrung mit und wird die Rückkehr von Henrik Richter zu dessen Heimatverein HSG Fürth absolut kompensieren können.

Verabschieden mussten sich die Saasemer nach der abgebrochenen letzten Runde auch von ihrem Rechtsaußen Michéll Hildebrandt, den es beruflich in die Schweiz zog. Ihn hofft der TVG mit Dominic Seganfreddo (ehemals ebenfalls SGL, zuletzt TSG Plankstadt) ersetzen zu können.

Sorgenfrei ist der TVG personell nicht. Mit Moritz Brestrich, der beruflich bedingt das Drittligatraining nicht mehr stemmen kann, und dem schwerer an der Schulter verletzten Benedikt Meiser fehlen gleich zwei Rückraumakteure. AT/ü