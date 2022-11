Es geht um sehr viel

Ladenburg/Schriesheim. In der 2. Ringer-Bundesliga Süd kommt es am Samstag (19.30 Uhr, VfL-Jahnhalle) in Bad Kreuznach zum Kellerduell zwischen den Wrestling Tigers Rhein-Nahe und der RG Kurpfälzer Löwen.

Nachdem den Tigers ihr Sieg gegen den VfK Schifferstadt vom ersten Rückrundenkampftag aufgrund des Rückzugs des Traditionsvereins ausgenullt worden ist, stehen sie nun auf Rang sieben. Die Löwen machten trotz des ungeplanten kampffreien Wochenendes aufgrund des VfK-Rückzugs einen Platz gut und stehen zwei Punkte vor den Tigers auf Platz sechs.

Der Hinkampf endete 11:11. Den Punkt für die Löwen sicherte Alexander Riefling kurz vor Ende des letzten Kampfes. cg