Es geht um die Ehre

Ludwigshafen. Für die Eulen Ludwigshafen geht es in der Zweiten Handball-Bundesliga eigentlich nur noch um eine gute Platzierung. Die Pfälzer können nach zuletzt vier Siegen in Folge locker in die abschließenden acht Saisonspiele gehen. Die Mannschaft von Trainer Michel Abt belegt mit 37:23 Punkten den achten Platz. Nach unten haben sich die Eulen damit abgesichert, nach vorne geht nur noch theoretisch etwas. Der Aufstieg ist aber eigentlich kein Thema mehr. Vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend um 19.30 Uhr beim Liga-14. VfL Lübeck-Schwartau ärgert sich Coach Abt ein wenig: „Wir haben in der Partie gegen Hagen zwei Punkte verloren und bei den zwei Unentschieden gegen die HSG Konstanz zwei Zähler liegengelassen. Hätten wir die, wären wir nun noch oben mit dabei.“ Der Eulen-Trainer macht klar: „Es geht nun darum, Charakter zu zeigen. Wir wollen alle Spiele, die noch kommen, gewinnen.“

Urbic und Grupe im Tor

Der erkrankte Torhüter Matej Asanin wird die Fahrt in den Norden nicht mitmachen. Dafür bildet Mats Grupe mit Ziga Urbic am Freitagabend das Ludwigshafener Torwartduo. Der kommende Gegner Lübeck-Schwartau zeigte zuletzt aufsteigende Tendenz. Abt erwartet wieder eine schwere Auswärtsaufgabe: „Lübeck hat von Saisonbeginn an gute Spiele gemacht, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie ihre nötigen Punkte für den Ligaverbleib holen. Wir müssen wieder voll dagegenhalten.“

Unterdessen wird Kreisläufer Sergej Gorpishin zum Ligarivalen VfL Potsdam wechseln, während die Eulen die Lizenz sowohl für Liga eins als auch für die 2. Liga ohne Auflagen bekommen haben. bol