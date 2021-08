Es wurde vorgesprochen, es wurden Anträge eingereicht und noch am Dienstagabend auf einer größeren Stabssitzung der Stadt über die Alternativen diskutiert – am Mittwochmittag hatte der SV Waldhof dann endlich Klarheit. Beim Pokal-Kracher gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) dürfen genau 12151 Zuschauer auf die Ränge. Vor dem Hintergrund der

...