Erste Niederlage für DJK

Mannheim. Im dritten Saisonspiel mussten die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang die erste Niederlage hinnehmen. Nach zwei Erfolgen zum Rundenauftakt in der Verbandsliga verlor das Team von Mannschaftsführer Robert Hackmann gegen den TTV Ettlingen II. Der entscheidende Faktor war die Schwäche der DJK im vorderen Paarkreuz. Die Ettlinger Akteure gewannen dort alle vier Einzel. Nach den Doppelbegegnungen lagen die DJK-Spieler mit 1:2 im Rückstand. Dirk Recktenwald/Paul Rebsam gewannen ihre Partie. Marc Adler und Michael Neves im vorderen Paar der DJK bissen sich dann an ihren Kontrahenten Stephan Fischer und Norman Schreck die Zähne aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings gelangen den Mannheimern in der Mitte (Hackmann/Recktenwald) und im hinteren Paar (Rebsam/Paul Ewen) Siege. Zur Halbzeit führte die DJK mit 5:4. Doch Etlingen drehte die Partie mit drei Siegen in Folge. Recktenwald verkürzte mit einem 3:2-Satzsieg noch einmal auf 6:7. Rebsam verlor dann gegen Niklas Braun mit 1:3. Der Ettlinger Steven Yan machte mit seinem 3:1-Sieg über Ewen letztlich den 9:6-Erfolg des TTV II perfekt.

Die DJK will nun am Samstag, 18 Uhr, gegen den VfB Mosbach/Wallstadt gewinnen. „Unser Saisonziel ist primär der Ligaverbleib“, sagt DJK-Kapitän Hackmann.

DJK: Recktenwald/Rebsam (1), Hackmann (1), Recktenwald (2), Rebsam (1), Ewen (1).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verbandsklasse Damen

In der Damen-Verbandsklasse verlor die DJK Käfertal/Vogelstang beim Tabellenführer TV Schwetzingen mit 5:8. „Tina Stein musste leider nach ihrem Sieg in fünf Sätzen gegen Tanja Liebler ihre zwei weiteren Einzel verletzungsbedingt kampflos hergeben“, sagte Teamsprecherin Heike Czech. Christine Klumb punktete zwar noch gegen Carmen Mai-Pressl, allerdings konnten Bärbel Staiger und Nina Reichert keines ihrer Einzel gewinnen. „Schwetzingen hat verdient gewonnen“, sagte DJK-Spielerin Bärbel Staiger. Am Samstag empfangen die Käfertalerinnen um 14 Uhr, die SG Heidelberg-Neuenheim II.

DJK II: Staiger/Reichert, Stein, Klumb (2). Reichert.

Verbandsklasse Herren

In der Verbandsklasse der Herren grüßen die Spieler der DJK St. Pius weiter von Platz eins – trotz der Niederlage beim BJC Buchen. Nur Marcus Wigand und Philipp Beyer gelangen für die Neuhermsheimer Einzelerfolge. Buchen führte schnell mit 6:0. Die DJK St. Pius spielt bereits am Freitag, 20 Uhr, bei der TTG 1947 Walldorf, die am vergangenen Wochenende die DJK Käfertal/Vogelstang II mit 9:6 bezwang. Die zweite Mannschaft der Käfertaler liegt mit 3:5 noch auf einem Nichtabstiegsrang und muss am Sonntag, 10 Uhr, gegen den Ligafünften TTV Mühlhausen antreten.

St. Pius: Wigand, Beyer.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

DJK II: Ewen (2), Rebsam (2), Gottwald, Schwarz.

Bezirksliga

Die SG Sandhofen/Waldhof kassierte in der Bezirksliga ihre dritte Niederlage im dritten Spiel. Nach dem 3:9 gegen den TTC Reilingen sind die Mannheimer Tabellenvorletzter und empfangen am Freitag, 20 Uhr, den 1. TTC Ketsch II.

SG: Reichelt/Stückler, Reichelt, Jo