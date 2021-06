Erst Ja-Wort, dann Kampf um Play-offs

Mannheim. Baseballer Juan Martin, der Spielertrainer der Mannheim Tornados, kann auf eine überragende Bundesliga-Saison zurückblicken. Der 32-Jährige gehört zu den besten Schlagmännern der Liga. Am Argentinier mit dem italienischen Pass, der bereits seit acht Jahren für die Tornados spielt, lag es wahrlich nicht, dass die Wirbelwinde am Sonntag (13 Uhr) in den beiden Heimspielen gegen die Haar Disciples um ihre letzte Play-off-Chance kämpfen müssen.

„Die beiden Niederlagen zu Hause gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende waren katastrophal“, sagt Martin und betont: „Nun sind wir gegen Haar unter Druck, aber wenn wir als Mannschaft auftreten, können wir gewinnen.“

Das Problem der Tornados in dieser Saison ist das Pitching. Die Werferabteilung überzeugte bislang selten. Diese Schwäche könnte den Tabellenfünften erneut die angepeilte Play-off-Teilnahme kosten. Der Tabellenvierte München-Haar ist im Vorteil. Die Disciples haben mit einer Bilanz von 14:12 einen Sieg mehr als die Tornados (13:13). Das heißt: Martin und Co. müssen beide Spiele gewinnen. „Auf dem Papier sind wir klar besser, aber die Disciples sind ein eingeschworener Haufen“, weiß der Coach. Aus München brachte Mannheim zwei Siege (18:12, 11:3) mit, nun sollen zwei weitere folgen.

Dieses Wochenende ist aber noch aus einem anderen Grund aufregend für Juan Martin. „Am Samstag heirate ich standesamtlich. Haar war so nett und mit einer Verlegung der beiden Spiele einverstanden“, erzählt der Tornados-Trainer. bol

