Erst einmal unten drin

Mannheim. Die Heimpremiere ging schief. Die Mannheim Tornados haben in der neuen Baseball-Bundesligasaison zwei deftige Niederlagen gegen die Stuttgart Reds kassiert. Die Wirbelwinde verloren Spiel eins gegen die Schwaben mit 5:16 und unterlagen auch in der zweiten Partie dem starken Gegner klar mit 0:8. In der Tabelle ist das Team von Trainer Joshua Wyant nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen nun erst einmal nur Vorletzter.

„Leider hatten wir in unserem Pitching große Probleme“, sagte der Tornados-Coach nach den beiden Negativerlebnissen und betonte: „In Heidenheim zuletzt hat das ja sehr gut geklappt, leider erwischten unsere Werfer diesmal in beiden Spielen einen schwarzen Tag. Den hast du als Pitcher mal, aber ärgerlich ist es, dass es genau der Tag war, an dem wir mit Stuttgart einen vermeintlich direkten Konkurrenten um die Play-offs als Gegner hatten.“

Zufrieden mit der Defensive

Dabei begann Spiel eins für die Tornados gut. Wyant selbst spielte und schaffte im ersten Inning einen Hit, durch den Matias Robles zum 1:0 für die Mannheimer punktete. Doch die Stuttgarter antworteten im zweiten Abschnitt mit zehn Punkten in Folge. Werfer Andreas Stravinskas wirkte überfordert und wurde beim Stand von 1:7 ausgewechselt. Die Tornados kamen mit fünf Runs in der zweiten Hälfte des zweiten Innings zurück. Doch der dritte Mannheimer Werfer Rex Helmig gab in den folgenden Abschnitten sechs weitere Runs ab. Bereits nach fünf Durchgängen standen die Stuttgarter beim 16:5 als Sieger fest.

In Partie Nummer zwei zeigte der Stuttgarter Werfer Dustin Ward eine überragende Leistung. In sieben Innings erlaubte er nur vier Hits der Mannheimer und hatte letztlich zwölf Strikeouts. Wyant stand für die Tornados auf dem Wurfhügel, doch leistete er sich ebenfalls zu viele Fehler. Letztlich siegten die Reds souverän mit 8:0.

„Unser Angriff kam mit den harten, schnellen Würfen von Ward einfach nicht zurecht, wir werden im Training wohl die Geschwindigkeit der Ballmaschine erhöhen müssen“, sagte der Tornados-Coach und machte klar: „Unsere Defensive ist immer noch eine der besten in der Liga, allerdings können wir Walks oder wilde Würfe, die dem Gegner leichte Punkte verschaffen, eben nicht verteidigen. Da müssen die Werfer bessere Leistungen zeigen. “

Wyant erklärte weiter: „Ich will nicht zu viel in diese beiden Spiele hineinlesen, es war eben kein guter Tag. Ich will nicht groß etwas verändern. Gegen Heidenheim am ersten Spieltag war es in Ordnung. Wir trainieren jetzt hart. Dann kommen Spiele gegen die Mainz Athletics, Aufsteiger Hünstetten und Haar. Drei Mannschaften, die ebenfalls in die Play-offs wollen. Nach diesen drei Wochen werden wir wissen, wo wir stehen.“