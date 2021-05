Erst der Coup, dann der Schock

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben am Samstag einen Coup gelandet. Der Baseball-Bundesligist feierte im heimischen Roberto-Clemente-Field erstmals vor Zuschauern in dieser Saison einen 7:5-Erfolg über die favorisierten Regensburg Legionäre. Im Play-off-Kampf waren das „Big Points“ für die Mannschaft von Trainer Juan Martin. Am Sonntag wurde die Stimmung getrübt. Neben dem zweiten Duell des Doppelspieltags gegen die Bayern (0:10) verloren die Tornados auch ihren bislang erfolgreichsten Werfer Victor Cole mit einer Rückenverletzung.

„Der Samstag war super“, betonte Spielertrainer Martin: „Wir hatten ja dieses unglückliche Spiel in der Vorwoche in Tübingen, das wir überraschend mit 0:2 verloren. Mit diesem Sieg gegen Regensburg, der nicht unbedingt eingeplant war, konnten wir das nun ausgleichen.“

Neuzugänge überzeugen

Cerilo Soleana zeigte in Partie eins gegen Regensburg eine starke Leistung. © Pix

Unter der Woche hatten sich die Tornados noch mit zwei neuen Pitchern verstärkt, beide zeigten starke Leistungen. Ferlon Gijsbertha absolvierte in Spiel eins die letzten drei Innings und half mit, dass die Tornados mit 7:5 gewannen. „Man merkt, dass er Profierfahrung hat“, lobte Martin den 25-jährigen Mexikaner, der einen niederländischen Pass hat.

Gijsbertha löste in Parte Nummer eins Cerilo Soleana ab. Der stand sechs Innings auf dem Wurfhügel und sammelte zehn Strikeouts. Keine Frage: Soleana war der Matchwinner. Marvin Kulinna schlug einen Homerun, Martin selbst hatte am Schlag zwei RBI. Die Tornados holten sich den zehnten Saisonsieg, mit dem sie den vierten Tabellenrang verteidigten, der zum Einzug in die Play-offs berechtigt.

Christophe Oostindie, der zweite Werfer-Neuzugang, musste am Sonntag bereits im ersten Inning ran, da sich Victor Cole verletzte. Ihm droht laut Martin sogar das Saison-Aus. „Mit der Verletzung haben wir nicht gerechnet, jetzt brauchen wir noch einen neuen Werfer“, haderte der Coach. Oostindie hielt die Partie lange offen. Nach vier Innings aber war beim Stand von 0:0 Schluss für ihn. Danach erzielten die Regensburger zehn Runs. „Vorn haben wir gegen Legionäre-Pitcher Kaleb Bowman nichts gehauen, er war zu gut“, sagte Martin, der zuversichtlich ist: „Mit diesem Kader können wir die Play-offs schaffen. Auf uns warten die wichtigen Spiele gegen Mainz, Stuttgart Ulm und Haar.“ bol