Dresden/Mannheim. Der letzte Wettkampftag der Turn-Bundesliga ist wegen der hohen Corona-Inzidenzahlen im bayerischen Waging zwar gerade abgesagt worden, doch Erstligist TG Mannheim hatte schon nach der zweiten der ursprünglich geplanten drei Begegnungen sein Saisonziel erreicht. Auf Tabellenplatz sechs hat die TG mit dem Abstieg nichts zu tun und kann in aller Ruhe für 2022 planen. „Das Team ist noch sehr jung, die Mädels haben ihre Sache gut gemacht“, ist Cheftrainerin Alina Korrmann zufrieden. „Alle haben sich super gegenseitig unterstützt und wertvolle Erfahrungen gesammelt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Dresden knüpfte die Riege an die Leistungen des Bundesliga-Auftaktes in Mannheim an. Wie vor eigenem Publikum belegten sie auch in Sachsen Rang sechs (177,30 Punkte) und hängten mit acht Zählern die Schlusslichter Dresdner SC und KTG Hannover (je zwei Punkte) deutlich ab. In der Einzelwertung erkämpfte sich die 14-jährige Janoah Müller als Neunte (47,30 Punkte) erneut einen Platz in den Top Ten.

Junges Team mit Potenzial

„Ohne den Sturz beim Jägersalto am Barren, der zwei Zähler kostete, wäre ein Rang unter den besten Fünf drin gewesen“, sieht Korrmann noch Potenzial. Und das nicht nur bei der Junioren-Nationalturnerin, sondern auch bei Camilla Eberle, Julia Goldbeck und Line Mayer. Lediglich die 18-jährige Muriel Klumpp steuerte etwas mehr Erfahrung bei.

Ob am 4. Dezember in Neu-Ulm das Liga-Finale der besten Vier stattfindet, wird gerade diskutiert. Um den Titel würden der MTV Stuttgart (1./28 P.), der TSV Tittmoning (2./22.), die TG Karlsruhe-Söllingen (3./18) sowie der SSV Ulm 4./16) kämpfen. Für die Turnerinnen aus dem LZ Mannheim geht die Saison mit den Bundes- und Landeskadertests weiter. sd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2