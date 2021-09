Erlösung in Minute 73

Mannheim. Die Fußballer der TSG Rheinau können in der A-Klasse I den Blick in der Tabelle weiterhin nach oben richten. Im Derby gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt gelang ein 4:0 (0:0)-Erfolg. Rheinaus Trainer Niki Antos empfand den Sieg aber als zu hoch ausgefallen. „Pfingstberg hatte gerade in der ersten Halbzeit viel mehr vom Spiel und hätte mit 1:0 in Führung gehen müssen“, meinte der Coach, der vor dem Seitenwechsel ein Spiel auf Augenhöhe sah und der mit dem Start seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden war. „Der SC kam gut in das Spiel hinein, war sehr lauf- und zweikampfstark. Genau das habe ich bei meiner Mannschaft gerade in der ersten Hälfte vermisst.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SC-Trainer Miguel de Mingo war trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und zeigte sich enttäuscht. „Wir haben vor dem Rückstand zwei Riesenchancen vergeben. In der ersten Halbzeit hatten wir das 1:0 auf dem Fuß und auch nach der Pause müssen wir das erste Tor machen“, ärgerte sich der SC-Trainer.

Duell um den Ball zwischen dem Rheinauer Marcel Jakubith und dem Pfingstberger Nunziati Leonardi (v.l.). © Berno Nix

Spät in der zweiten Halbzeit fielen die Tore für Rheinau. Marcel Jakubith sorgte in der 73. Minute für die 1:0-Führung, ehe sechs Minuten später Nils Kärcher (79.) für Ruhe sorgte und das 2:0 markierte. „Mit dem Endergebnis bin ich sehr zufrieden, mit der Leistung jedoch nicht“ resümierte Antos. Nach dem 0:2-Rückstand ließ Pfingstberg der TSG viel Raum und wurde bestraft. So fielen in der Nachspielzeit durch Rico Zimmermann (94.) und Sebastian Wantoch von Rekowski (95.) die beiden letzten Treffer. „Wir haben bis zur 70. Minute das Spiel kontrolliert, die Räume sehr eng gehalten. Aber als wir dann das 0:1 und das 0:2 bekamen, mussten wir aufmachen“, erklärte de Mingo.

Für die kommende Aufgabe gegen Seckenheim weiß de Mingo genau, worauf er den Trainingsschwerpunkt bei seiner Mannschaft setzen wird. „Das Manko gegen die TSG lag ganz klar in der Offensive. Hätten wir unsere Chancen konsequent genutzt, dann wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Daran werden wir arbeiten und es gegen Seckenheim besser machen“, blickt der Trainer zuversichtlich voraus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden liegt Pfingstberg-Hochstätt auf dem letzten Tabellenplatz. Ziel ist es, am Ende der Saison im Mittelfeld zu stehen. „Unser Anspruch ist es nicht, oben mitzuspielen. Dafür ist unser Kader in der Breite nicht so stark.“

Rheinaus Trainer Antos verfolgt hingegen andere Ziele. „Wir wollen oben mitspielen und haben mit unserer Qualität den Anspruch, am Ende auch aufsteigen zu wollen.“ Kommender Gegner der TSG ist die punktgleiche Viktoria Neckarhausen.