Erleichterungbeim MHC

Mannheim. Nachdem die Bundesliga-Damen des Mannheimer Hockeyclubs (MHC) mit drei Auswärtssiegen bisher sehr erfolgreich in die neue Feldhockey-Bundesligasaison gestartet ist, soll nun am Sonntag ab 12 Uhr in der heimischen MHC Arena der vierte Saisonsieg im vierten Spiel eingefahren werden.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nun das erste Mal in dieser Saison ein Heimspiel haben“, sagt Trainer Nicklas Benecke und blickt der Partie gegen den UHC Hamburg zuversichtlich entgegen. „Unser Ziel ist es, zuhause zu gewinnen und die nächsten drei Punkte einzufahren“, macht Benecke auch keinen Hehl daraus, das man die Norddeutschen am Sonntag besiegen will. Dass dies nicht einfach wird, ist dem MHC-Coach allerdingsbewusst – vor allem da der UHC momentan noch ein wenig die große Unbekannte darstellt.

Große Unbekannte UHC

„Mit dem UHC Hamburg erwartet uns ein unangenehmer und auch unbekannterer Gegner. Durch das neue Trainerteam und einige Zu-und Abgänge ist das einfach noch ein unbeschriebenes Blatt für uns, weil wir sie auch in der Vorbereitung nicht gesehen haben“, sagt Benecke und erinnert daran, dass das UHC-Team auch nicht am der Bundesligasaison vorgeschalteten Ligacup teilgenommen hat. Unter ihrem neuen Cheftrainer Johannes Persoon haben die UHC-Damen zuletzt im vierten Saisonspiel mit 1:4 die erste Niederlage hinnehmen müssen, dies allerdings beim amtierenden Deutschen Meister Düsseldorfer HC.

Stapenhorst nach Berlin zurück

Bei den Hamburgerinnen gab es einige Veränderungen. So hat Nationalmannschaftsstürmerin Charlotte Stapenhorst den UHC vor dieser Saison verlassen und ist zu ihrem Heimatclub den Zehlendorfer Wespen nach Berlin zurückgekehrt, dem sie beim Wiederaufstieg in die Bundesliga helfen will. Die Wespen sind damit in der Zweiten Feldhockey Bundesliga Süd im Aufstiegsrennen auch ein direkter Konkurrent der Damen des TSV Mannheim Hockey. Hier zeichnet sich ein Dreikampf um den Zweitliga-Titel zwischen den Wespen, dem TSVMH und dem Rüsselsheimer RK ab. and

