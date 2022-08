Erleichterte Tornados

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben mit einem Kraftakt den Verbleib in der Baseball-Bundesliga Süd perfekt gemacht. Ohne Spielertrainer Juan Martin, der im Urlaub weilte, holten die Wirbelwinde mit einem knappen 1:0 über Schlusslicht Ulm Falcons den entscheidenden Sieg. Das zweite Spiel im Roberto-Clemente-Field verloren die Tornados am Samstag mit 3:6. Die Mannheimer beendeten die Saison auf dem sechsten und damit drittletzten Rang in der Baseball-Bundesliga Süd. Die Tübingen Hawks müssen als Siebter nun in die Relegation.

Die Tornados erzielten in Spiel eins den Punk im dritten Inning. Nach einem RBI-Single von Matias Robles lief Max Lehnert über die Base zum 1:0. In der Folge avancierte Werfer Daniel Gosselin zum Sieggaranten. Er stand die kompletten neun Innings auf dem Wurfhügel, erlaubte den Ulmern nur fünf Hits und sammele zehn Strikeouts.

Im zweiten Duell lagen die Falcons, die vor den Partien schon als Absteiger feststanden, nach vier Innings mit 5:0 in Front. Die Tornados, bei denen Rex Helmig pitchte, verkürzten auf 3:5 (6.), doch danach ließ der Ulmer Startwerfer Lucas Ramon Aramayo nichts mehr zu. bol