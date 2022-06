Erhardt hat Titel im Visier

Maxdorf. Julian Erhardt (Triathlon Grassau) hat seine Favoritenrolle bestätigt und den 15. Maxdorfer Triathlon gewonnen. Nach seinem Sieg vor zwei Wochen in Mußbach hat er nun den Triumph beim BASF-Triathlon-Cup 2022 fest im Visier – es wäre sein dritter nach 2018 und 2019. Bei den Frauen kam Jana Uderstadt (Triathlon Team DSW Darmstadt) als Erste ins Ziel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

241 Einzelstarter hatten sich für das Rennen über die Mitteldistanz angemeldet. Nach zwei Kilometer Schwimmen im Lambsheimer Nachtweideweiher wechselten die Triathleten auf die anspruchsvolle Radstrecke, bei der zweimal der Anstieg zur Lindemannsruhe – mit einer Steigung von bis zu 15 Prozent – zu bewältigen war. Ein 20-Kilometer-Lauf bildete den Abschluss.

„Tom saß mir im Nacken“

Julian Erhardt kam mit den Bedingungen am besten zurecht. Er siegte mit knapp zwei Minuten Vorsprung vor Tom Holzmann (LLG Wonnegau). Sechs Minuten später kam als Dritter Oliver Fischer (Team Nikar Heidelberg) ins Ziel. „Für mich blieb es spannend bis zum Schluss. Ich war mir keineswegs sicher, den Vorsprung halten zu können, weil ich weiß, dass Tom ein sehr guter Läufer ist. Er saß mir quasi immer im Nacken“, sagte Erhardt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jana Uderstadt (Triathlon Team DSW Darmstadt) sicherte sich den Sieg bei den Frauen. Zwar war Anna-Lena Best-Pohl als Erste aus dem Wasser gestiegen, aber die selektive Radstrecke lag Uderstadt offensichtlich besonders gut. Sie wechselte als Erste auf die Laufstrecke. Auf den zweiten Platz kam Jana Binninger (stimmel sports e.V.). Das Podium komplettierte Katharina Grabinger (Team Nikar Heidelberg).

Im Juli und August folgen die rechtsrheinischen Wettbewerbe der Serie. Heidelberg kürt am 17. Juli den HeidelbergMan. Am 23. Juli folgt der Römerman in Ladenburg. Den Abschluss bildet wie immer der V-Card Triathlon in Viernheim – dieses Mal am 27. August. red