Köln/Mannheim. Mit einem Sieg und einem Unentschieden sind die Damen des Mannheimer HC erfolgreich in die Gruppenphase der Feldhockey-Bundesliga gestartet. Während die Blau-Weiß-Roten am Sonntag im Top-Spiel der Staffel A mit einem 0:0 beim direkten Verfolger Rot-Weiss Köln ihren Zwei-Punkte-Vorsprung behaupteten, gab es am Samstag einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Münchner SC.

„Wir hatten etwas mehr Ballbesitz und schießen auch eine Ecke an den Pfosten. Aber Rot-Weiss Köln hatte ebenfalls ein, zwei Chancen. Daher geht das Unentschieden so in Ordnung“, nahm MHC-Trainer Nicklas Benecke den Punkt aus der Domstadt gerne mit.

Unter der Woche gab es für Benecke keine guten Nachrichten, denn die Trainingsverletzung von Florencia Habif stellte sich als Meniskusriss heraus, was schon am Freitag eine Operation zur Folge hatte.

Einem Tor im Spitzenspiel kamen die MHC-Damen letztlich von beiden Teams am nächsten, als Stine Kurz mit einer Strafecke nur den rechten Torpfosten traf (27.). Köln hatte in der Schlussphase Gelegenheiten, doch zunächst parierte MHC-Torhüterin Lisa Schneider eine Strafecke ihrer ehemaligen Clubkollegin Nike Lorenz (54.) und in der Schlussminute warf sich Charlotte Gerstenhöfer bei zwei Kölner Strafecken mutig in den Schuss und sicherte ihrem Team den Punkt.

Während Gerstenhöfer und Kurz auf Abruf bereitstehen, sind Sonja Zimmermann und Naomi Heyn am Karsamstag und Ostersonntag mit den deutschen Hockey-Damen in der FIH Pro League gefordert, wo sie jeweils um 22 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN) in Buenos Aires auf Argentinien treffen.

Sonja Zimmermann war es am Samstag auch, die die 1:0-Führung des MSC durch Jaqueline Dorner (23.) zum 1:1 (26./Strafecke) ausglich. In Halbzeit zwei markierte dann Lucina von der Heyde den 2:1-Siegtreffer (39./Siebenmeter). Im Spiel gegen den MSC feierte auch Neuzugang Tessa von Velsen (Düsseldofer HC) ein gelungenes Debüt im MHC-Trikot. and