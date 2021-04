Erfolgreicher Neustart

Mannheim. Den Auftakt in die Aufstiegsrunde der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen gestaltete sowohl der TSV Mannheim Hockey mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Nürnberger HTC als auch der Feudenheimer HC mit einem 4:1 (1:1) beim Bietigheimer HTC positiv. Durch den Erfolg gegen Nürnberg verdrängte der TSVMH Spitzenreiter TuS Lichterfelde bei drei Spielen mehr zumindest vorübergehend von Platz eins.

„Nach einem halben Jahr Pause hat man das der Mannschaft schon angemerkt“, sah TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller im ersten Punktspiel nach der Winterpause noch Luft nach oben. Der vom Dürkheimer HC gekommenen Lydia Haase glückte mit dem 1:0 (19.) ein gelungenes Debüt im TSVMH-Trikot. Haase war einst Bundesliga-Torschützenkönigin für den Lokalrivalen Mannheimer HC. Auch die U- 18-Juniorennationalspielerin Elissa Mewes (Wiesbadener THC) und Torhüterin Johanna Schek (Dürkheimer HC) wussten bei ihrem ersten Einsatz zu überzeugen. Das 2:0 (31.) für die „Turnerinnen“ erzielte Laura Pfaff.

Bei den FHC-Damen gab in Bietigheim Semra Said (Jugend Mannheimer HC) ein erfolgreiches Zweitliga-Debüt, als sie die 2:1-Führung (51.) erzielte. In Hälfte eins hatte Luisa-Höfling Conradi zum 1:0 (12.) für den FHC getroffen. „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich schon höher führen, im dritten Viertel haben wir dann aber Probleme bekommen“, musste Coach Christian Wittler das 1:1 (41.) für den BHTC durch Daniela Bauer quittieren. In der Schlussphase stellten Luisa-Höfling Conradi (58.) und Luzie Nohr (59.) auf 4:1 für den FHC. and