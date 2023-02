Erfolgreicher Nachwuchs

Mannheim. Bei den Süddeutschen Hallenhockey-Meisterschaften des männlichen Nachwuchses haben alle vier Teams aus Mannheim das Ticket für die DM-Endrunde am 4./5. März gelöst. Die U 18 des Mannheimer HC schaffte es in München bis ins Finale, wo sie gegen den Münchner SC mit 2:3 unterlag, aber als Südvize das DM-Ticket buchte.

In Bad Dürkheim kam es im Halbfinale zum Duell der U 16 Teams des MHC und des TSV Mannheim Hockey. Der MHC gewann mit 3:2 und hatte damit schon das DM-Ticket sicher, auch wenn das Endspiel gegen den Münchner SC mit 4:6 nach Penaltyschießen verloren ging. Die U 16 des TSVMH hatte zuvor mit einem 2:1-Sieg im Spiel um Platz drei gegen die HG Nürnberg das DM-Ticket gelöst. In Neunkirchen gewann die U 14 des TSVMH das Spiel um Platz drei gegen den HC Bad Homburg mit 4:1 und zog damit ebenfalls in die DM-Endrunde ein. and