Erfolgreicher Abschluss

Schwäbisch-Gmünd. Die bisherige Saison der Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Mannheim DJK/MVC verlief durchwachsen, vier der zehn Partien endeten mit Niederlagen, dreimal gab es immerhin einen Punkt. Zum Auftakt der Rückrunde holten die Kampfstörche nun bei der DJK Schwäbisch-Gmünd mit 3:1 den dritten Sieg – und damit den zweiten in Folge. Damit haben die Mannheimerinnen im Kampf um den Klassenerhalt ihre Ausbeute auf zwölf Zähler erhöht und liegen derzeit auf Platz sieben.

Die ersten beiden Durchgänge verliefen auf Augenhöhe, den ersten entschieden die VSG’lerinnen mit 25:23 für sich, der zweite ging mit ebenfalls 25:23 an die Gastgeberinnen. Diskussionswürdige Entscheidungen des Schiedsgerichts für beide Teams brachten ab dem dritten Satz eine aufgeheizte Stimmung in die Halle. Doch während die Gegnerinnen aus Schwäbisch Gmünd zunehmend in Rage gerieten, behielten die Mannheimerinnen einen kühlen Kopf, gewannen dank guter Abwehr und eines dominanten Angriffs mit 25:18 und 25:14. Nach einer kurzen Pause trifft die VSG am 7. Januar zu Hause auf den SV Fellbach und will sich für die 1:3-Niederlage im Hinspiel revanchieren. sd