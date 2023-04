Erfolgreiche Revanche

Konstanz. Die Auswärtsfahrt nach Konstanz hat sich für die Mannheim Bandits gelohnt: Die American Footballer der MTG Mannheim nahmen am Samstag mit einem 17:0 (0:0, 3:0, 7:0, 7:0)-Sieg bei den Konstanz Pirates in der BW-Oberliga erfolgreich Revanche für die Heimniederlage Anfang April. „Beeindruckend war die Defense, die die Null halten konnte – egal, wie schwer es war“, lobte Bandits-Headcoach Christian Kempf. In der ersten Halbzeit blieb ein Fieldgoal von Adnan Dogan der einzige Score. Nach der Pause packte Bandits-Quarterback Thorben Gehrmann dann Touchdownpässe auf Yannik Mody und Oliver Lösch aus. Dogan kickte erfolgreich für die beiden Extrapunkte. and

