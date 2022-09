Erfolgreiche EM in Rom

Rom. Bei den 18. LEN Europameisterschaften der Master in Rom haben die Synchronixen des VW Mannheim einen großen Erfolg gefeiert. Obwohl sie in der Gruppe in der Altersklasse 35-49 nicht in voller Mannschaftsstärke antreten konnten, gewannen Sonja Born, Jennifer Geyer, Andrea Horsinka, Sonja Stöcklin und Charlotte Hundshammer Bronze. Der Titel ging an die Niederlande, Silber an Großbritannien. In der Kombination belegten sie bei großer Konkurrenz einen starken fünften Platz. Dort schwammen noch Sabine Berger-Krohne, Denise Consagra, Flaminia Francioni und Jasmin Krömer mit. red

