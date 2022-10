Erfolgreich ohne Heimat

Mannheim. „Von der Punktausbeute geht es nicht besser. Momentan haben wir andere Sorgen“, erklärt Nicky Antos, Trainer der TSG Rheinau. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse A1 ist aktuell nämlich gezwungen, seine Heimspiele in Hirschacker auszutragen. Probleme mit dem Kunstrasenplatz sorgen dafür, dass die Grün-Weißen ohne ihren geschätzten Heimvorteil in die Spiele gehen müssen. Und das bedeutet einen enormen Einschnitt, denn die Rheinauer sind seit über einem Jahr zuhause ungeschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es fühlt sich an, als ob wir nur Auswärtsspiele bestreiten. Und wer unsere Heimstärke kennt, der weiß, was das für uns bedeutet“, hadert Antos, der das Ende des Gastspiels in Hirschacker noch nicht abschätzen kann. Weniger Kummer bereitet ihm aktuell die Form seiner Mannschaft, die aus den ersten sechs Partien die volle Ausbeute holte. Und das, obwohl mit Marcel Jakubith die Tormaschine der letzten Saison seit dem zweiten Spieltag pausiert.

Mannschaft verjüngt

„Wir haben das aktuell gut aufgefangen und den jungen Kader auch in der Spielanlage etwas geändert“, erklärt Antos. Der Verjüngungsprozess bei der TSG wurde in diesem Jahr weiter vorangetrieben, inzwischen ist der Großteil des Teams unter 25 Jahren. „Die Neuzugänge haben sich super integriert und auch die Jungen machen einen super Job“, lobt der TSG-Coach sein Gefüge.

Mehr zum Thema Lokalsport Mannheim Achtelfinale im Kreispokal Mehr erfahren

Von der nächsten Partie gegen den TSV Neckarau II erhoffen sich alle natürlich den nächsten Sieg. Doch Antos hebt warnend den Finger: „Die erste Mannschaft der Neckarauer ist spielfrei. Es kann sein, dass gegen uns dann richtig gute Kicker dabei sind.“ wy