Erfolge mit Mini-Makel

Mannheim. Lindenhof patzte erneut und Rheinau nutzte seine Chance: Nach dem 4:2 der Rot-Weißen gegen Schwetzingen steht der SC auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga und überholte den MFC. Die Lindenhöfer ließen gegen Hockenheim (1:1) Punkte liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns im Vorfeld schon gedacht, dass es für den MFC in Hockenheim schwer werden könnte. Das ist eine kampfstarke Mannschaft, da sind schon viele Favoriten gestrauchelt. Dass wir zeitgleich einen Sieg einfahren konnten und jetzt vorbeigezogen sind, ist natürlich super“, freut sich SC-Trainer Peter Brandenburger, der mit seiner Mannschaft jetzt seit Mitte August ungeschlagen durch die Liga rauscht. Mit 59 Treffern in bisher 15 Partien haben die Rheinauer nicht nur mit Abstand die beste, sondern auch die unberechenbarste Offensive der Kreisliga.

Topstürmer Darnell Hill (13 Treffer) bekommt beim Toreschießen zielsichere Unterstützung von Dennis Franzin, Dino Smajlovic und Boban Peric (jeweils neun). „Es ist schwer für den Gegner, sich auf uns einzustellen, weil alle vier brandgefährlich sind. Die Jungs unterstützen sich auch gegenseitig, legen füreinander die Bälle auf“, lobt Brandenburger und übt zugleich Kritik am Defensivverhalten seiner Mannschaft: „Wir fangen uns einfach zu viele Tore, das müssen wir dringend abstellen.“

Dennoch befinden sich die Rheinauer auf Aufstiegskurs, auch wenn sich der Coach noch nicht dazu äußern will. Der Fokus gilt der nächsten Aufgabe: Am Samstag fährt der SC zum SV Enosis, der momentan auf einem Abstiegsplatz steht. Doch Brandenburger warnt: „Der SV hat bärenstarke Spieler in den eigenen Reihen.“ bah

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2